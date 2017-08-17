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В Мариуполе горел цех по производству пенопласта

17.08 в 14:41

Сегодня в Мариуполе произошел пожар на территории бывшей чулочной фабрики по улице Митрополитской. Сейчас здесь находится цех по производству пенопласта.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось ликвидировать возгорание, несмотря на черный дым, окутавший место пожара.

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2017-08-17 14:41:00
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