В Мариуполе горела территория полигона ТБО в Приморском районе

Огромные клубы дыма вздымались над мариупольским полигоном твердых бытовых отходов в Приморском районе по улице Флотской. Здесь произошло возгорание на значительной части территории. Дорогу у входа перегородил человек, представившийся руководителем предприятия, и препятствовал деятельности журналиста. На место были вызваны пожарные и сотрудники полиции.

К слову, на данном ТБО установлены системы сбора и утилизации биогаза.

Дополнено.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, пожар произошел на полигоне, который уже не используется. На месте работали 4 бригады МЧС. КП «Полигон ТБО» обеспечивал своевременный подвоз воды. Огонь был ликвидирован.

По словам начальника управления по благоустройству департамента РЖКИ Вадима Исакова, вероятно, возгорание произошло из-за поджога или неосторожно выброшенного окурка.