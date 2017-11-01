В Мариуполе горела входная дверь подъезда в жилом доме

Ночью в Мариуполе произошло возгорание в жилом доме Центрального района.

Как сообщает пресс-служба Контакт-центра горсовета, 1 ноября, в 01:06 загорелась входная дверь в подъезд дома №37 по улице Куприна.

Огонь был потушен до прибытия бригады пожарных. Пострадавших нет.

Площадь поврежденной из-за пожара входной двери составила 0,5 кв.м. Причина возгорания и убытки устанавливаются.