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В Мариуполе горела входная дверь подъезда в жилом доме

1.11 в 10:59

Ночью в Мариуполе произошло возгорание в жилом доме Центрального района.

Как сообщает пресс-служба Контакт-центра горсовета, 1 ноября, в 01:06 загорелась входная дверь в подъезд дома №37 по улице Куприна.

Огонь был потушен до прибытия бригады пожарных. Пострадавших нет.

Площадь поврежденной из-за пожара входной двери составила 0,5 кв.м. Причина возгорания и убытки устанавливаются.

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2017-11-01 10:59:00
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