В Мариуполе горела входная дверь подъезда в жилом доме
1.11 в 10:59
Ночью в Мариуполе произошло возгорание в жилом доме Центрального района.
Как сообщает пресс-служба Контакт-центра горсовета, 1 ноября, в 01:06 загорелась входная дверь в подъезд дома №37 по улице Куприна.
Огонь был потушен до прибытия бригады пожарных. Пострадавших нет.
Площадь поврежденной из-за пожара входной двери составила 0,5 кв.м. Причина возгорания и убытки устанавливаются.
/uploads/news/964x620/RDONEziW.jpg
2017-11-01 10:59:00
Важные новости