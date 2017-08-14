В Мариуполе горели дачные домики
14.08 в 18:06
Вчера, 13 августа, днем в Мариуполе возле садового товарищества «Дружба» загорелась сухая трава.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь перекинулся через лесополосу на территорию товарищества и на дачные домики, которые расположены рядом.
Спасатели боролись с огнем на протяжении 5 часов. Обошлось без пострадавших.
/uploads/news/964x620/7D98U0LC.jpg
/uploads/news/964x620/5wygVeK1.jpg
/uploads/news/964x620/GgMQhruq.jpg
/uploads/news/964x620/VxnJuUKr.jpg
/uploads/news/964x620/vQfAPFsS.jpg
2017-08-14 18:06:00
Важные новости
14.08 в 19:02