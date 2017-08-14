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В Мариуполе горели дачные домики

14.08 в 18:06

Вчера, 13 августа, днем в Мариуполе возле садового товарищества «Дружба» загорелась сухая трава.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь перекинулся через лесополосу на территорию товарищества и на дачные домики, которые расположены рядом.

Спасатели боролись с огнем на протяжении 5 часов. Обошлось без пострадавших.

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2017-08-14 18:06:00
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