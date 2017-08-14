В Мариуполе горели дачные домики

Вчера, 13 августа, днем в Мариуполе возле садового товарищества «Дружба» загорелась сухая трава.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь перекинулся через лесополосу на территорию товарищества и на дачные домики, которые расположены рядом.

Спасатели боролись с огнем на протяжении 5 часов. Обошлось без пострадавших.