В Мариуполе горело общежитие

Сегодня, 6 ноября, в Мариуполе произошел пожар в общежитии по адресу пр. Лунина, 9.

Здесь горела комната, в которой живет семья с ребенком. В результате помещение практически полностью выгорело.

Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал.