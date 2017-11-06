В Мариуполе горело общежитие
6.11 в 15:43
Сегодня, 6 ноября, в Мариуполе произошел пожар в общежитии по адресу пр. Лунина, 9.
Здесь горела комната, в которой живет семья с ребенком. В результате помещение практически полностью выгорело.
Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал.
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2017-11-06 15:43:00
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6.11 в 15:54