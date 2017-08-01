В Мариуполе горело пшеничное поле
1.08 в 10:41
Вчера на телефон Службы спасения «101» поступило два сообщения о пожаре в Мариуполе, сообщили в пресс-центре ГСЧС.
Один из них произошел по ул. Пейзажной. Прибывшие спасатели выяснили, что горит пшеница на корню и трава. Всего огнем было уничтожено 2,5 га сухой травы и 2 га пшеницы.
Другое возгорание было по ул. Рельефной, где огонь охватил сухую траву и уже перекинулся на деревянный забор. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось вовремя остановить. В результате пожар уничтожил 15 м.п. забора и 500 кв.м сухой травы.
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2017-08-01 10:41:00
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