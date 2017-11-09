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В Мариуполе готовятся к проведению фестиваля «Книжкова толока»

9.11 в 13:53

Сегодня в Мариупольском государственном университете состоялась пресс-конференция организаторов III международного фестиваля «Запорізька книжкова толока».

Как рассказал директор фестиваля Игорь Гармаш, «Книжкова толока» пройдет и в Мариуполе. Ориентировочная дата - весна 2018 года. Партнерами проекта выступят Мариупольский горсовет, Мариупольский государственный университет, Мариупольский союз молодежи и Инициатива по повышению уверенности (UCBI) USAID.

Уже идет подготовка команды, которая займется организацией фестиваля. Так, в нашем городе в октябре провели тренинги для студентов, которые станут волонтерами «Книжковой толоки». 20 студентов получат от UCBI USAID финансовую поддержку для участия в фестивале.

По словам Игоря Гармаша, основная цель фестиваля – способствовать децентрализации культурных процессов. Кроме того, подобные проекты призваны сформировать спрос на книжную продукцию и создать дополнительные рабочие места в сфере культуры.

Было отмечено, что за три года «Толока» стала главным литературным событием на Юго-Востоке Украины, которое привлекает издателей, писателей, художников, культурных менеджеров со всей страны, а также объединяет тысячи людей, которым нужна украинская книга и интересна современная культура.

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2017-11-09 13:53:00
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