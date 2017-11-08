Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе харьковский режиссер проведет театральный мастер-класс

8.11 в 20:01

В Мариуполе состоится мастер-класс "Театр вокруг нас" от талантливого харьковского режиссера и педагога Ирины Цыпиной. Она является основателем, художественным руководителем театра сценической анимации «Птах» (Харьков), режиссером-постановщиком ТЗУ «Гомельский государственный театр кукол», соорганизатором Международного фестиваля театров кукол и иных форм сценической анимации «Анима». На счету Ирины Цыпиной более 20 постановок и участие в международных конкурсах, фестивалях, смотрах.

Занятия "Театр вокруг нас" рассчитаны на режиссеров, актеров, участников и руководителей аматорских коллективов, а также просто ценителей театра, достигших 14 лет, передает пресс-служба горсовета.

Участникам мастер-класса будет предложено на практике познакомиться со средствами выразительности театра, проявить свою фантазию, отыскать действенный «текст», рассматривать необычные ракурсы, работать с формой и фактурой, использовать стереотипы и ломать их, искать иной способ мышления.

Занятия пройдут 24 ноября с 11:00 до 18:00 во Дворце культуры «Молодежный» на улице Харлампиевская, 17/25. Более подробную информацию можно узнать у режиссера Народного театра «Театромания» Антона Тельбизова по телефонам: 096-92-67-528; 066-899-47-97.

/uploads/news/964x620/rC1UKVTI.jpg
2017-11-08 20:01:00
Важные новости
В Мариуполе устранили угрозу контактным сетям
8.11 в 20:55
Правительство утвердило монетизацию субсидий с января 2018 года. Как это будет происходить
8.11 в 19:34
Лента новостей
В Мариуполе устранили угрозу контактным сетям
8.11 в 20:55
В Мариуполе харьковский режиссер проведет театральный мастер-класс
8.11 в 20:01
Правительство утвердило монетизацию субсидий с января 2018 года. Как это будет происходить
8.11 в 19:34
Опубликован список и состав госпитальных округов Донецкой области
8.11 в 18:21
СБУ задержала в Донбассе двух диверсантов
8.11 в 17:58
В Мариуполе остановили автомобиль с автоматами и кучей патронов
8.11 в 17:46
ДТЭК примет меры, чтобы избежать неразберихи в квитанциях мариупольцев за электричество
8.11 в 17:26
Руководство областной полиции поручило проверить данные об «отжиме» машины у жителя Широкино
8.11 в 16:53