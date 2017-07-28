В Мариуполе хотят открыть пункт передержки для домашних питомцев

Многие люди, которые имеют домашних животных, уделяют им немало внимания. Но бывают ситуации, когда хозяева по разным причинам не могут позаботиться о питомцах, нуждающихся в соответствующем присмотре.

Так, в Мариуполе задумались над открытием круглосуточного пункта передержки (именно так называется временный уход за чужим животным, - ред.). При этом, чтобы он был недорогой. Создать такой приют хотят на базе коммунального предприятия «Щасливі тварини», передает ДоТБ.

«Если ваша собачка заболела, и у вас нет возможности ее лечить, делать уколы в дневное и ночное время, то питомца можно будет привести к нам, где наши квалифицированные ветврачи будут за ним наблюдать до полного выздоровления», - отметил директор КП «Щасливі тварини» Анатолий Бахеркин.