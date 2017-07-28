Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе хотят открыть пункт передержки для домашних питомцев

28.07 в 12:26

Многие люди, которые имеют домашних животных, уделяют им немало внимания. Но бывают ситуации, когда хозяева по разным причинам не могут позаботиться о питомцах, нуждающихся в соответствующем присмотре.

Так, в Мариуполе задумались над открытием круглосуточного пункта передержки (именно так называется временный уход за чужим животным, - ред.). При этом, чтобы он был недорогой. Создать такой приют хотят на базе коммунального предприятия «Щасливі тварини», передает ДоТБ.

«Если ваша собачка заболела, и у вас нет возможности ее лечить, делать уколы в дневное и ночное время, то питомца можно будет привести к нам, где наши квалифицированные ветврачи будут за ним наблюдать до полного выздоровления», - отметил директор КП «Щасливі тварини» Анатолий Бахеркин.

/uploads/news/964x620/17gnvrCY.jpeg
2017-07-28 12:26:00
Важные новости
В Мариуполе японский художник разрисовал стены обстрелянной школы на Восточном
29.07 в 08:25
В Центральном районе Мариуполя спилили около 30 деревьев
29.07 в 08:01
Лента новостей
В Мариуполе японский художник разрисовал стены обстрелянной школы на Восточном
29.07 в 08:25
В Центральном районе Мариуполя спилили около 30 деревьев
29.07 в 08:01
Бронзового призера Международной олимпиады по физике лично поздравил мэр Мариуполя
28.07 в 20:21
В лесничестве под Мариуполем произошел пожар. Огонь тушили больше часа
28.07 в 19:50
Пункт помощи на КПВВ под Мариуполем получил медпрепараты и оборудование от Красного Креста
28.07 в 19:17
До конца июля «прихорошат» 15 электричек, курсирующих на Донетчине
28.07 в 19:03
Видеокамеры, металлодетекоры, интеграция с системой UASC: стадион в Мариуполе один из наиболее безопасных в Украине
28.07 в 18:45
В Донецке в результате обстрелов двое мирных жителей получили множественные ранения
28.07 в 18:16