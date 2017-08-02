В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска
2.08 в 11:14
Жители Приморского и Центрального районов Мариуполя жалуются на ужасное состояние подпорной стены Гамперского спуска – уникальной постройки с необычным готическим стилем.
Вчера сюда приехали представители Приморской, Центральной районных администраций, Главного управления строительства и архитектуры городского совета, а также коммунальных предприятий. Они провели визуальный осмотр, сообщает пресс-служба мэрии.
Далее чиновники намерены обратиться к городскому голове с предложением начать капитальный ремонт здания, а на это время оградить участок от пешеходов и транспорта.
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2017-08-02 11:14:00
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