В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска

Жители Приморского и Центрального районов Мариуполя жалуются на ужасное состояние подпорной стены Гамперского спуска – уникальной постройки с необычным готическим стилем.

Вчера сюда приехали представители Приморской, Центральной районных администраций, Главного управления строительства и архитектуры городского совета, а также коммунальных предприятий. Они провели визуальный осмотр, сообщает пресс-служба мэрии.

Далее чиновники намерены обратиться к городскому голове с предложением начать капитальный ремонт здания, а на это время оградить участок от пешеходов и транспорта.