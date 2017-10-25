В Мариуполе хотят ввести льготы для школьников в маршрутках

В ходе сегодняшней сессии городского совета взял слово лидер мариупольской ячейки Радикальной партии, стронгмен Александр Лашин. Он рассказал, что в последнее время в спортивных кружках города уменьшилось количество людей, ведь из-за подорожания проезда в общественном транспорте не все родители могут выделить деньги на дорогу ребенку.

Поэтому Александр Лашин предложил ввести льготы для школьников в маршрутках. Сейчас льготы есть в муниципальном транспорте (троллейбусы, трамваи и социальные автобусы), но он ездит не везде и не так часто, как частный.

Представители власти отмечают, что этот вопрос уже рассматривается, и, возможно, уже вскоре в маршрутках будет введен льготный проезд для школьников.