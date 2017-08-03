В Мариуполе идет строительство нового остановочного павильона

На улице 130 Таганрогской авиадивизии идет строительство нового остановочного павильона, который расположен вдоль 15-го маршрута, соединяющего Центральный и Левобережный районы. Сегодня ход работ лично проконтролировал заместитель мэра Александр Голтвенко, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, здесь установят павильон единого образца с элементами доступности по бокам, а коммунальщики благоустроят бордюры возле остановки. «За основу был взят опыт Праги, эти же остановочные павильоны устанавливаются в Киеве, подобные - в Виннице, Днепропетровске и Харькове. Мариуполь взял лучший опыт тех остановочных павильонов, которые уже эксплуатировались в других городах не только Украины, но и Европы», - отметил Голтвенко.

До конца года остановки обустроят вдоль всего 15-го маршрута, однако только им работы не ограничатся. Остановки, где будет вестись торговая деятельность, отремонтируют сами бизнесмены, остальные – за счет местного бюджета.