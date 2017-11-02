В Мариуполе исчезла арт-инсталляция из зонтов

Зонтичный навес социального проекта «Umbrella», украшавший берег на территории яхт-клуба "Ильичёвец", на данный момент убран до наступления весны.

Напомним, что официальное открытие арт-инсталляции прошло после Дня Мариуполя, 15 сентября. Демонтаж 75 зонтов инсталляции произведён, чтобы уберечь их от повреждения во время осенне-зимних штормов. На берегу оставлены только опорные стойки и декоративные скамьи.

Дату открытия инсталляции в следующем году кураторы проекта пока не называют, все будет зависеть от погодных условий.

Напомним, что авторами социального проекта являются Артем Артюхов и Ольга Близнюк, на его реализацию был выделен грант в размере 100 тыс. грн.