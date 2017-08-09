В Мариуполе исчезла рыба

В отличие от достаточно обильного присутствия бычка, тарани и даже пеленгаса в начале и середине лета в акватории города, сейчас ситуация изменилась. На берегу остались редкие любители рыбной ловли, которые пытаются вернуться домой с уловом.

По словам рыбаков, количество рыбы стало настолько мизерным, что полкило бычка удается добыть после трёхчасовой ловли. Для сравнения: в конце июля такое количество рыбы добывалось за 30 минут.

Рыболовы связывают уход рыбы от берега с аномальной жарой.