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В Мариуполе исчезла рыба

9.08 в 16:51

В отличие от  достаточно обильного присутствия бычка, тарани и даже пеленгаса в начале и середине лета в акватории города, сейчас ситуация изменилась. На берегу остались редкие любители рыбной ловли, которые пытаются вернуться домой с уловом.

По словам рыбаков, количество рыбы стало настолько мизерным, что полкило бычка удается добыть после трёхчасовой ловли. Для сравнения: в конце июля такое количество рыбы добывалось за 30 минут.

Рыболовы связывают уход рыбы от берега с аномальной жарой.

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2017-08-09 16:51:00
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