В Мариуполе исчезла рыба
9.08 в 16:51
В отличие от достаточно обильного присутствия бычка, тарани и даже пеленгаса в начале и середине лета в акватории города, сейчас ситуация изменилась. На берегу остались редкие любители рыбной ловли, которые пытаются вернуться домой с уловом.
По словам рыбаков, количество рыбы стало настолько мизерным, что полкило бычка удается добыть после трёхчасовой ловли. Для сравнения: в конце июля такое количество рыбы добывалось за 30 минут.
Рыболовы связывают уход рыбы от берега с аномальной жарой.
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2017-08-09 16:51:00
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9.08 в 17:56