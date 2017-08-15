В Мариуполе ищут очевидцев ДТП
15.08 в 16:00
В Мариуполе правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло 8 августа в 20:20 на проспекте Металлургов.
Пресс-служба областного главка полиции напоминает: в районе остановки «Кировский рынок» автомобиль «ВАЗ 2105» сбил 53-летнюю женщину. За рулем транспорта находился 31-летний водитель.
В результате у пострадавшей травмы головы и перелом ноги.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Если вы владеете информацией об обстоятельствах и деталях аварии, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: +38 068 43 87 771 или 102.
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2017-08-15 16:00:00
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15.08 в 15:39