В Мариуполе ищут очевидцев ДТП

В Мариуполе правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло 8 августа в 20:20 на проспекте Металлургов.

Пресс-служба областного главка полиции напоминает: в районе остановки «Кировский рынок» автомобиль «ВАЗ 2105» сбил 53-летнюю женщину. За рулем транспорта находился 31-летний водитель.

В результате у пострадавшей травмы головы и перелом ноги.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Если вы владеете информацией об обстоятельствах и деталях аварии, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: +38 068 43 87 771 или 102.