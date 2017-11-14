В Мариуполе из-за ремонта перекроют очередной участок проспекта Строителей

В Мариуполе продолжается капитальный ремонт дороги по проспекту Строителей. С завтрашнего дня, 15 ноября, будет закрыто движение транспорта от проспекта Мира до бульвара Шевченко, сообщает пресс-служба горсовета.

Движение пассажирского транспорта будет организовано объездными направлениями:

Автобусные маршруты № 15А, 101, 111, 117, 124, 146, 150, 211 : ЖМР «Западный» - ул. Ф. Орлика – пр. Строителей – б-р Шевченко – ул. Куприна – пр. Мира – далее по своим маршрутам. В обратном направлении по такой же схеме.

Автобусные маршруты №№8А, 11А, 110, 112, 145, 154, 154А : ЖМР-17,18 – ул. Матросова – ул. Куприна – пр. Мира – далее по своим маршрутам. В обратном направлении: пр. Мира – ул. Куприна – ул. Троицкая – ЖМР-17,18.

Автобусный маршрут №13 : ЖМР-23 – ул. Ф. Орлика – пр. Строителей – б-р Шевченко – ул. Куприна – ул. Троицкая – ЖМР-17,18 – ул. Матросова – ул. Куприна – пр. Мира – далее по своему маршруту. В обратном направлении: пр. Мира – ул. Куприна – б-р Шевченко – пр. Строителей – далее по маршруту.

Маршрут №126 : ЖМР «Западный» -ул. М. Грушевского – ул. Куприна – ул. Троицкая – ЖМР-17,18 – ул. Матросова – ул. Куприна – пр. Мира –ул. Леваневского – ул. Митрополитская – далее по своему маршруту. В обратном направлении: ул. Митрополитская – ул. Леваневского – пр. Мира – ул. Куприна – далее по своему маршруту.



