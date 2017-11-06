В Мариуполе Князеву и Аброськину показали новые функции смарт-остановки полиции

Сегодня Мариуполь посетили глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и его первый заместитель, бывший руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Им показали новые функции смарт-остановки, которую оборудовали на проспекте Нахимова, возле главка правоохранительных органов.

Умная остановка общественного транспорта успешно работает уже полгода, но на сегодняшний день ее функции значительно расширились. Так, здесь есть бесплатный Wi-Fi, зарядки для мобильных телефонов, а также iBox, благодаря которому можно почитать свежие новости, записаться на прием к руководству полиции, увидеть, когда придет общественный транспорт и где проходят ремонтные работы и возможны пробки.

Но одной из главных функций является «тревожная кнопка», с помощью которой можно вызвать наряд полиции. За порядком на смарт-остановке следят видеокамеры, сообщает пресс-служба областного главка.

«Такие остановки нужно установить в каждом крупном городе, преимущественно в центре, где большой поток людей», - отметил Вячеслав Аброськин.