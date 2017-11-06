Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе Князеву и Аброськину показали новые функции смарт-остановки полиции

6.11 в 20:58

Сегодня Мариуполь посетили глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и его первый заместитель, бывший руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Им показали новые функции смарт-остановки, которую оборудовали на проспекте Нахимова, возле главка правоохранительных органов.

Умная остановка общественного транспорта успешно работает уже полгода, но на сегодняшний день ее функции значительно расширились. Так, здесь есть бесплатный Wi-Fi, зарядки для мобильных телефонов, а также iBox, благодаря которому можно почитать свежие новости, записаться на прием к руководству полиции, увидеть, когда придет общественный транспорт и где проходят ремонтные работы и возможны пробки.

Но одной из главных функций является «тревожная кнопка», с помощью которой можно вызвать наряд полиции. За порядком на смарт-остановке следят видеокамеры, сообщает пресс-служба областного главка.

«Такие остановки нужно установить в каждом крупном городе, преимущественно в центре, где большой поток людей», - отметил Вячеслав Аброськин.

/uploads/news/964x620/eCN05AnO.JPG
/uploads/news/964x620/gkuFnSWQ.JPG
/uploads/news/964x620/0IaPyGF3.JPG
/uploads/news/964x620/Dw9uPhc1.JPG
/uploads/news/964x620/Vyt4UgxP.JPG
/uploads/news/964x620/GRnJsbmH.JPG
/uploads/news/964x620/byoWFUqS.JPG
/uploads/news/964x620/pEeGC1ES.JPG
2017-11-06 20:58:00
Важные новости
В литовском Сейме представили «план Маршалла» для Украины
6.11 в 20:28
В зоне АТО обстреляли военных медиков, уничтожен санитарный автомобиль
6.11 в 20:04
Лента новостей
В Мариуполе Князеву и Аброськину показали новые функции смарт-остановки полиции
6.11 в 20:58
В литовском Сейме представили «план Маршалла» для Украины
6.11 в 20:28
В зоне АТО обстреляли военных медиков, уничтожен санитарный автомобиль
6.11 в 20:04
В Мариуполе «простят и отпустят» военных, которые совершили нетяжелые преступления
6.11 в 19:40
На меткомбинате имени Ильича отремонтировали медицинские пункты
6.11 в 19:32
Порошенко приветствует освобождение пограничника Колмогорова
6.11 в 18:34
Пограничника Колмогорова, которого в Мариуполе приговорили к 13 годам тюрьмы, отпустили на свободу
6.11 в 17:27
В Мариуполе бизнесмен более 5 часов держал в «заложниках» патруль полиции
6.11 в 16:46