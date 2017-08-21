В Мариуполе ко Дню Независимости пограничники усилили охрану морской границы

Накануне Дня Независимости Украины в Мариуполе сотрудники морской охраны, которые защищают водные границы страны, перешли на усиленный вариант несения службы. Цель – не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп по воде и обезопасить мирных жителей от взрывоопасных предметов.

В пресс-службе отряда морской охраны сообщают: «Вот и на эти праздники для безопасного отдыха жителей Мариуполя и гостей города в Мариупольском отряде морской охраны приняты беспрецедентные меры по усиленной охране государственной границы со стороны моря. Для этого из резервов выделены дополнительные силы и средства и организовано круглосуточное патрулирование. Во время празднования Дня Независимости боевое дежурство будут осуществлять несколько тактических групп в составе катеров морской охраны».