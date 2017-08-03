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В Мариуполе копы наказали водителя, который припарковался посреди пешеходного перехода

3.08 в 08:27

Вчера во время патрулирования мариупольские полицейские увидели на улице Университетской, напротив здания прокуратуры, машину, которую припарковали прямо на пешеходном переходе.

На автомобилиста пожаловались и пешеходы, которым транспорт преградил дорогу.

По словам патрульных полицейских, они приняли решение проучить нарушителя и вызвали эвакуатор, который увез машину.

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2017-08-03 08:27:00
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