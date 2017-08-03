В Мариуполе копы наказали водителя, который припарковался посреди пешеходного перехода

Вчера во время патрулирования мариупольские полицейские увидели на улице Университетской, напротив здания прокуратуры, машину, которую припарковали прямо на пешеходном переходе.

На автомобилиста пожаловались и пешеходы, которым транспорт преградил дорогу.

По словам патрульных полицейских, они приняли решение проучить нарушителя и вызвали эвакуатор, который увез машину.