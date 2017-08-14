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В Мариуполе Красный Крест проведет фотовыставку под открытым небом

14.08 в 14:23

Международный комитет Красного Креста организовывает фотовыставку «Неизвестность» в Мариуполе. Эти снимки уже показали в Киеве, Одессе и Славянске, далее они отправятся в Вену.

Цель выставки - привлечение внимания общественности к проблеме пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом на Востоке Украины и потребностям их семей, живущих в неизвестности о судьбе их близких, сообщает пресс-служба горсовета.

Фотовыставка состоит из 34 стендов, которые установят в сквере позади Драмтеатра. Пройдет она с 12 по 19 сентября.

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2017-08-14 14:23:00
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