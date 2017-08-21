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В Мариуполе крупная ветка упала на пешеходный тротуар рядом с парковкой

21.08 в 16:57

Сильный ветер сломал огромную ветку дерева, что привело к её падению на тротуар недалеко от перекрёстка проспекта и переулка Нахимова. Ствол диаметром более 150 мм и длиной не менее 5 метров упал рядом с припаркованной машиной. При падении он сбил ветку дерева, расположенного рядом, что образовало преграду для жителей Мариуполя.

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2017-08-21 16:57:00
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