В Мариуполе крупная ветка упала на пешеходный тротуар рядом с парковкой

Сильный ветер сломал огромную ветку дерева, что привело к её падению на тротуар недалеко от перекрёстка проспекта и переулка Нахимова. Ствол диаметром более 150 мм и длиной не менее 5 метров упал рядом с припаркованной машиной. При падении он сбил ветку дерева, расположенного рядом, что образовало преграду для жителей Мариуполя.