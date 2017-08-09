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В Мариуполе «Лазурный пляж» продолжают превращать в «маленькую Европу»

9.08 в 20:04

В Мариуполе продолжается реализация проекта «Лазурный пляж». Это план по превращению пляжа у железнодорожного вокзала в чистое и комфортное место для отдыха на побережье.

Уже второй год подряд «Лазурный пляж» становится победителем конкурса ОС «Зеленый центр Метинвест». В прошлом году здесь установили навесы, круговые лавочки и раздевалки, в этом году работы полностью завершатся. Как рассказали авторы проекта, это будет чистая, уютная прибрежная полоса с шезлонгами и навесами от солнца.

Уже сейчас проделанную работу оценили отдыхающие, которые приезжают сюда не только из других районов Мариуполя, но и разных городов Украины. Они называют «Лазурный пляж» «маленькой Европой».

Координатор союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера, в свою очередь, призвал мариупольцев ценить чужой труд и аккуратно пользоваться теми благами, которые создали для их комфорта.

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2017-08-09 20:04:00
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