В Мариуполе ликвидировали стихийную свалку

Рядом с домом №114 на проспекте Нахимова КП «Коммунальник» ликвидировал огромную гору мусора, который копился здесь несколько месяцев. Жители близлежащих домов сваливали в зону, обнесённую забором, пищевые отходы, бытовой мусор.

По словам представителей "Коммунальника", вызов на данный участок был получен руководством предприятия от жильцов с просьбой убрать стихийную свалку. Ликвидацию свалки осуществили трое рабочих предприятия. Использовалась одна единица техники.