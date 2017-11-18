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В Мариуполе ликвидировали стихийную свалку

18.11 в 13:37

Рядом с домом №114 на проспекте Нахимова КП «Коммунальник» ликвидировал огромную гору мусора, который копился здесь несколько месяцев. Жители близлежащих домов сваливали в зону, обнесённую забором, пищевые отходы, бытовой мусор.

По словам представителей "Коммунальника", вызов на данный участок был получен руководством предприятия от жильцов с просьбой убрать стихийную свалку. Ликвидацию свалки осуществили трое рабочих предприятия. Использовалась одна единица техники.

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2017-11-18 13:37:00
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