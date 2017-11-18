В Мариуполе ликвидировали стихийную свалку
18.11 в 13:37
Рядом с домом №114 на проспекте Нахимова КП «Коммунальник» ликвидировал огромную гору мусора, который копился здесь несколько месяцев. Жители близлежащих домов сваливали в зону, обнесённую забором, пищевые отходы, бытовой мусор.
По словам представителей "Коммунальника", вызов на данный участок был получен руководством предприятия от жильцов с просьбой убрать стихийную свалку. Ликвидацию свалки осуществили трое рабочих предприятия. Использовалась одна единица техники.
/uploads/news/964x620/jPwOKb9K.JPG
/uploads/news/964x620/hiI78Ew4.JPG
/uploads/news/964x620/vzwhh5VL.JPG
/uploads/news/964x620/OKoYty7e.JPG
/uploads/news/964x620/k3mSE8Zh.JPG
2017-11-18 13:37:00
Важные новости