В Мариуполе маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла ограждение

Сегодня, 22 августа, на улице Набережной в Мариуполе произошли сразу две аварии.

В одну из них попало маршрутное такси №153. Автобус столкнулся с автомобилем «Инфинити», после чего снес ограждение.

По данным полицейских, в результате происшествия никто не пострадал.