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В Мариуполе маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла ограждение

22.08 в 15:24

Сегодня, 22 августа, на улице Набережной в Мариуполе произошли сразу две аварии.

В одну из них попало маршрутное такси №153. Автобус столкнулся с автомобилем «Инфинити», после чего снес ограждение.

По данным полицейских, в результате происшествия никто не пострадал.

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2017-08-22 15:24:00
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