В Мариуполе маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла ограждение
22.08 в 15:24
Сегодня, 22 августа, на улице Набережной в Мариуполе произошли сразу две аварии.
В одну из них попало маршрутное такси №153. Автобус столкнулся с автомобилем «Инфинити», после чего снес ограждение.
По данным полицейских, в результате происшествия никто не пострадал.
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2017-08-22 15:24:00
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