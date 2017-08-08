В Мариуполе мать выгнала из дома беременную дочь

В Мариуполе за помощью к патрульным полицейским обратились представители церкви, которые не смогли приютить 21-летнюю беременную девушку. Та находится на 8 месяце беременности, а мать выгнала ее из дома посреди ночи.

Как выяснилось, девушке негде было переночевать и она пошла в церковь. Далее приют для нее начали искать копы, но большинство центров помощи людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, не смогли забрать к себе будущую мать.

По словам патрульных полицейских, девушку все-таки удалось устроить, но предварительно правоохранители дали ей воду и еду.