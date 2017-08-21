В Мариуполе Мирный отметил День поселка

В минувшие выходные жители Мирного отметили День поселка. Мирный берет свое начало с 60-х годов прошлого столетия, когда было начато строительство стана-3700 на одном из градообразующих предприятий, сообщает пресс-служба горсовета.

В этот день поздравить жителей с Днем рождения поселка приехали глава Кальмиусской районной администрации Александр Царек и депутат городского совета Кирилл Папакица. «Мне приятно находиться на празднике и видеть радостные лица жителей поселка. Так должно быть всегда. Желаю вам, в первую очередь, мира, развития. А Кальмиусская администрация будет вам верным помощником», - отметил Александр Царек.

В праздничный день в Мирном устроили спортивные соревнования, для собравшихся выступали лучшие творческие коллективы, а для детей работали аттракционы и развлекали аниматоры.