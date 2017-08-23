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В Мариуполе морские пограничники подняли флаги на своих катерах

23.08 в 14:47

Сегодня в честь государственного праздника военнослужащие Мариупольского отряда морской охраны подняли на своих катерах сине-желтые флаги, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, на кораблях и катерах морской охраны во время утреннего построения под звуки государственного гимна Украины были подняты флаги государства.

Пограничники, которые не несли вахту, приняли участие в митинге ко Дню Флага на площади Воинов-освободителей.

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2017-08-23 14:47:00
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