В Мариуполе морские пограничники подняли флаги на своих катерах

Сегодня в честь государственного праздника военнослужащие Мариупольского отряда морской охраны подняли на своих катерах сине-желтые флаги, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, на кораблях и катерах морской охраны во время утреннего построения под звуки государственного гимна Украины были подняты флаги государства.

Пограничники, которые не несли вахту, приняли участие в митинге ко Дню Флага на площади Воинов-освободителей.