В Мариуполе морские пограничники подняли флаги на своих катерах
23.08 в 14:47
Сегодня в честь государственного праздника военнослужащие Мариупольского отряда морской охраны подняли на своих катерах сине-желтые флаги, сообщает пресс-служба горсовета.
Так, на кораблях и катерах морской охраны во время утреннего построения под звуки государственного гимна Украины были подняты флаги государства.
Пограничники, которые не несли вахту, приняли участие в митинге ко Дню Флага на площади Воинов-освободителей.
/uploads/news/964x620/W8JePLja.JPG
/uploads/news/964x620/R225J61B.JPG
/uploads/news/964x620/4wUEuuPU.JPG
/uploads/news/964x620/r4CxT9zK.JPG
/uploads/news/964x620/3GL83BMd.JPG
/uploads/news/964x620/PrV9ppFb.JPG
2017-08-23 14:47:00
Важные новости
23.08 в 14:19