В Мариуполе мошенник под видом банковского работника «опустошил» карты двух женщин
15.11 в 10:22
В правоохранительные органы обратились две мариупольчанки, которые стали жертвами телефонного мошенника.
Женщины рассказали, что им поступили звонки от якобы сотрудника банка. Доверчивые клиентки рассказали ему всю личную информацию о своих счетах, после чего с их карт исчезли все деньги, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
По всем случаям возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Лицам, совершившим данные правонарушения, грозит до 3-х лет лишения свободы.
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2017-11-15 10:22:00
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