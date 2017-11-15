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В Мариуполе мошенник под видом банковского работника «опустошил» карты двух женщин

15.11 в 10:22

В правоохранительные органы обратились две мариупольчанки, которые стали жертвами телефонного мошенника.

Женщины рассказали, что им поступили звонки от якобы сотрудника банка. Доверчивые клиентки рассказали ему всю личную информацию о своих счетах, после чего с их карт исчезли все деньги, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По всем случаям возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Лицам, совершившим данные правонарушения, грозит до 3-х лет лишения свободы.

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2017-11-15 10:22:00
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