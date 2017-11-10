В Мариуполе мужчина угрожал жене самодельным пистолетом

В правоохранительные органы на днях обратилась 44-летняя мариупольчанка, которая сообщила, что муж угрожает ей пистолетом. Выпивший мужчина поссорился с супругой и, чтобы приструнить ее, достал самодельное оружие.

Прибывшие на место происшествия оперативники забрали пистолет. 40-летний владелец оружия признался, что сделал его сам несколько лет назад для самообороны, а когда поскандалил с женой – вспомнил о своем «творении», сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Семейному дебоширу грозит до 7 лет за решеткой.