В Мариуполе мужчина украл в холле больницы коляску

В правоохранительные органы обратилась жительница Левобережного района Мариуполя, которая сообщила о том, что в холле детского приемного отделения больницы украли ее коляску. Мать оставила ее в помещении, пока сама с ребенком была у врача, а когда вернулась – коляски уже не было.

По информации пресс-службы горуправления полиции, через время и коляску, и злоумышленника нашли. 30-летний мужчина заявил, что не может устроиться на работу из-за судимости, поэтому и ищет незаконные способы заработка. Когда он пришел в больницу записать своего ребенка на прием, то увидел коляску – и, недолго думая, увез ее и попытался продать.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Тайное хищение чужого имущества - кража". Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 3 лет лишения свободы.