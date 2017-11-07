Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе мужчина украл в холле больницы коляску

7.11 в 19:07

В правоохранительные органы обратилась жительница Левобережного района Мариуполя, которая сообщила о том, что в холле детского приемного отделения больницы украли ее коляску. Мать оставила ее в помещении, пока сама с ребенком была у врача, а когда вернулась – коляски уже не было.

По информации пресс-службы горуправления полиции, через время и коляску, и злоумышленника нашли. 30-летний мужчина заявил, что не может устроиться на работу из-за судимости, поэтому и ищет незаконные способы заработка. Когда он пришел в больницу записать своего ребенка на прием, то увидел коляску – и, недолго думая, увез ее и попытался продать.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Тайное хищение чужого имущества - кража". Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 3 лет лишения свободы.

/uploads/news/964x620/qWvJOVLy.jpg
2017-11-07 19:07:00
Важные новости
Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине
7.11 в 18:35
В Мариуполе продолжается строительство самого большого мультифункционального центра в Украине
7.11 в 18:09
Лента новостей
В Мариуполе мужчина украл в холле больницы коляску
7.11 в 19:07
Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине
7.11 в 18:35
В Мариуполе продолжается строительство самого большого мультифункционального центра в Украине
7.11 в 18:09
Метинвест открыл в Мариуполе развивающий класс для детей с особыми потребностями
7.11 в 17:50
На основных магистралях Донетчины хотят установить видеокамеры
7.11 в 16:50
В Мариуполе на озеленение Административной площади выделят более 4 миллионов гривен
7.11 в 16:24
В Мариуполе «потеряли» 16-летнего подростка
7.11 в 15:58
В Мариуполе перезахоронили солдата, останки которого нашли в Театральном сквере
7.11 в 15:47