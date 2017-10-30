В Мариуполе мужчина взял в заложники жену и 7-летнюю дочь и угрожал убить их

Около 10 часов утра на линию 102 позвонила женщина, которая рассказала о том, что ее 36-летний знакомый взял в заложники свою жену и 7-летнюю дочь. Женщина ждала патрульных полицейских возле подъезда дома, где все происходило, и сообщила, что заложница – ее подруга.

По словам заявительницы, подруга была у нее в гостях, когда ей позвонил супруг. Мужчина заявил, что убьет их дочь, если жена не вернется домой. Обе подруги поехали туда, мужчина ждал их возле подъезда и затащил супругу в квартиру прямо за волосы.

Как рассказали в патрульной полиции Мариуполя, правоохранители пытались договориться с мужчиной через запертую дверь, но он отказался отпускать жену и дочь. Тогда силовики поднялись на балкон квартиры, которая расположена на третьем этаже, и все-таки смогли попасть в помещение.

К счастью, ни мать, ни девочка не пострадали.