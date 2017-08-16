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В Мариуполе на маршруты вышли 5 чешских трамваев

16.08 в 12:25

В Мариуполь приехал губернатор Донецкой области Павел Жебривский, который принял участие в передаче чешских обновлённых б/у трамваев  ТТУ.

По словам Жебривского, на данной поставке завершается та часть программы пополнения подвижного состава Мариуполя, которая финансировалась из бюджета области. Далее транспорт будет приобретаться на деньги, предусмотренные бюджетом Мариуполя.

Вместе с мэром Вадимом Бойченко губернатор вручил ключи от 5 "Татр" водителям трамваев. После церемонии передачи ТТУ вагоны вышли на 6 маршрут.

Трамваи обеспечены тремя камерами наблюдения за салоном, видеорегистраторами, электронными табло, обозначающими маршрут следования, системой оповещения для слабослышащих и Wi-Fi выходом в сеть.

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2017-08-16 12:25:00
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