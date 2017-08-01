В Мариуполе на месте разрытия вдоль проспекта Мира выявили опасность для жителей

В Мариуполе вдоль проспекта Мира параллельно ведется капитальный ремонт водовода и реконструкция системы водоотведения. При этом то, как проводятся работы вызывает много вопросов у жителей и городской власти, сообщили в пресс-службе мэрии.

Удивлением был мостик для перехода в виде двери, снятой с петель, который ведет в детский магазин. Спустя время здесь появились ограждения с двух сторон, а переходы через разрытия оснастили поручнями.

Сегодня первый заместитель городского головы Александр Голтвенко побывал на данном участке и выявил еще ряд недостатков, а именно открытый люк, неустойчивые переходы и пробелы с ограждением. Выяснилось, что подрядчик не учел в своей работе защитные сооружения.

«Во время выполнения работ, связанных с разрытием, исполнители в первую очередь должны думать о безопасности горожан. Если мы приступили к ремонту, то не должны создавать дополнительную аварийную обстановку. На сегодняшний день меня в корне не устраивает то, как организованы здесь работы», - подчеркнул Голтвенко.

Первый заместитель мэра поручил заказчикам работ - УКСу и Водоканалу устранить все нарушения. Контроль за выполнением возложили на инспекцию по благоустройству Мариуполя. По словам ее руководителя Сергея Марчука, в местах проведения работ должна быть полноценная ограда, обеспечен беспрепятственный проход граждан, а рядом установлена информационная табличка с датами начала и окончания работ, с контактным телефоном ответственного лица. За нарушение этих правил применяются штрафные санкции в размере от 850 до 1700 грн.