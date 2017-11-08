В Мариуполе на несколько дней перекроют движение транспорта по проспекту Строителей
8.11 в 15:49
В Мариуполе с 9 по 15 ноября 2017 года будет перекрыто движение транспорта по проспекту Строителей - на участке от проспекта Мира до улицы Митрополитской.
По данным пресс-службы горсовета, такие меры приняты в связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна на данном отрезке пути.
Движение пассажирского транспорта будет организовано объездным направлением: пр. Мира - ул. Куприна - ул. Митрополитская - дальше своими направлениями. В обратном направлении по той же схеме.
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2017-11-08 15:49:00