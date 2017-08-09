В Мариуполе на остановке общественного транспорта появилось первое информационное табло

В Мариуполе на остановке общественного транспорта нового образца на улице Лепорского установили первое в нашем городе информационное электронное табло.

Здесь отображается информация о том, когда и какой транспорт прибудет на остановку.

Кроме того, на остановке «Заводоуправление» заработал МАФ, являющийся частью павильона, пишет MRPL.CITY.

До конца года в Мариуполе планируют установить еще 9 таких табло. Согласно официальной информации, на эти цели выделено 378 тысяч гривен.