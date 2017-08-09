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В Мариуполе на остановке общественного транспорта появилось первое информационное табло

9.08 в 13:04

В Мариуполе на остановке общественного транспорта нового образца на улице Лепорского установили первое в нашем городе информационное электронное табло.

Здесь отображается информация о том, когда и какой транспорт прибудет на остановку.

Кроме того, на остановке «Заводоуправление» заработал МАФ, являющийся частью павильона, пишет MRPL.CITY.

До конца года в Мариуполе планируют установить еще 9 таких табло. Согласно официальной информации, на эти цели выделено 378 тысяч гривен.

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2017-08-09 13:04:00
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