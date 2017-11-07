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В Мариуполе на озеленение Административной площади выделят более 4 миллионов гривен

7.11 в 16:24

В рамках реконструкции Административной площади, на которую из греческого благотворительного фонда Пантелеймона Бумбураса выделено более 17 миллионов гривен, будет произведено озеленение территории напротив "Гипромеза" и здания горсовета.

На это из бюджета города планируется выделить более 4 миллионов гривен. В настоящее время для рассмотрения властями Мариуполя представлен проект, разработанный специализированной фирмой, являющейся подразделением "Гарди-Украина". К тем деревьям, которые после проверки на отсутствие заболеваний и кондиционности останутся на площади, будет добавлено более 7200 растений.

По информации руководства управления благоустройства Мариуполя, для поддержания растений в хорошем состоянии предусмотрена система автоматического полива.

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2017-11-07 16:24:00
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