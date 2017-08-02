В Мариуполе на парковке супермаркета автомобиль сбил 3-летнюю девочку

Вчера, 1 августа, около 19:00 на парковке одного из супермаркетов по проспекту Мира произошло ДТП: автомобиль, паркуясь, задел 3-летнюю девочку.

По словам водителя, его ослепило солнце и он не увидел малышку, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

У девочки легкие травмы. Водитель оказал ей первую помощь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).