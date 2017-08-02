В Мариуполе на парковке супермаркета автомобиль сбил 3-летнюю девочку
2.08 в 07:57
Вчера, 1 августа, около 19:00 на парковке одного из супермаркетов по проспекту Мира произошло ДТП: автомобиль, паркуясь, задел 3-летнюю девочку.
По словам водителя, его ослепило солнце и он не увидел малышку, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
У девочки легкие травмы. Водитель оказал ей первую помощь.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
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2017-08-02 07:57:00
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