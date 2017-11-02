В Мариуполе на Песчанке идет война за участок земли

В Мариуполе уже несколько лет земельный участок в поселке Песчаный является «яблоком раздора»: здесь хотят построить жилой дом, однако у местных жителей другие планы.

Люди уверяют, что здесь было уместнее расположить аптеку, отделение полиции или помещение КСН. Хотя и строить здесь вообще нельзя: из-за близости к морю недавно на «нестойкой» земле уже обрушилось два дома.

Жители возмущены уже не первый год: потенциальная владелица дома добивается приватизации земли с 2009 года. На трех сессиях городского совета ей отказали, но она собирается и на четвертую. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, она установила забор и металлический контейнер.

Сама женщина уверяет, что ей сложно скитаться по съемным квартирам и она нуждается в собственном жилье. Она сама растит сына, а покупку квартиры или дома не потянет. К тому же, сейчас она выходит замуж за участника боевых действий, которому тоже положена земля.

Сейчас решается вопрос о выделении техники, которая эвакуирует с участка установленный контейнер. Но уступать никто не собирается: женщина продолжит ходить на сессии горсовета и требовать этот участок, а местные жители – отстаивать землю своего поселка.