В Мариуполе на пешеходный тротуар рухнули два дорожных знака
7.11 в 09:26
На улице Николаевской у дома № 50 произошло падение двух дорожных знаков. Знак ограничения скорости до 50 км/час и предупреждающий знак «Осторожно, дети» упали на пешеходную зону вместе с трубой, на которой фиксировались.
Отметим, что по данному участку тротуара школьники ежедневно проходят в расположенную рядом школу и по этой же пешеходной зоне возвращаются домой с занятий. Помимо этого, здесь проходят горожане, проживающие в старой части города, когда идут в центральную часть Мариуполя и на рынок.
Выяснилось, что обрушение произошло из-за износа металла в месте крепления трубы со знаками к опоре.
/uploads/news/964x620/yDDVi0jX.jpg
2017-11-07 09:26:00
Важные новости