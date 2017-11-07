В Мариуполе на пешеходный тротуар рухнули два дорожных знака

На улице Николаевской у дома № 50 произошло падение двух дорожных знаков. Знак ограничения скорости до 50 км/час и предупреждающий знак «Осторожно, дети» упали на пешеходную зону вместе с трубой, на которой фиксировались.

Отметим, что по данному участку тротуара школьники ежедневно проходят в расположенную рядом школу и по этой же пешеходной зоне возвращаются домой с занятий. Помимо этого, здесь проходят горожане, проживающие в старой части города, когда идут в центральную часть Мариуполя и на рынок.

Выяснилось, что обрушение произошло из-за износа металла в месте крепления трубы со знаками к опоре.



