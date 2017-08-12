Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе на побережье появился "Пирс мечты"

12.08 в 10:19

На побережье Мариуполя появился "Пирс мечты". В Мариуполе благоустроили курортную зону на центральном городском пляже. Инициативная группа Ирины Хотнянской реализовала проект DreamПирс, победивший на конкурсе Метинвеста "Город нашими руками".

На ремонт одного из бетонных сооружений береговой линии, на котором установили лавочки, высокий стол и стулья , сидя на которых можно любоваться морским пейзажем, было потрачено 99100 гривен. Над пирсом установлен тент из белых досок. Для безопасности посетителей пирс имеет боковые ограждения, для соблюдения чистоты установлены две урны.

/uploads/news/964x620/sCuqGwTq.JPG
/uploads/news/964x620/KKS4Ln4W.JPG
/uploads/news/964x620/Ke9NDdEY.JPG
2017-08-12 10:19:00
Важные новости
На Луганщине задержали мариупольского злоумышленника, забившего до смерти человека
12.08 в 10:54
Вы много едите? Тогда Рева идёт к вам…
12.08 в 09:36
Лента новостей
На Луганщине задержали мариупольского злоумышленника, забившего до смерти человека
12.08 в 10:54
В Мариуполе на побережье появился "Пирс мечты"
12.08 в 10:19
Вы много едите? Тогда Рева идёт к вам…
12.08 в 09:36
В Донецкой области у Торецка большие проблемы техногенного характера
12.08 в 09:05
В Мариуполе в районе высотки на ул.Лавицкого люди самостоятельно тушили пожар
12.08 в 08:19
В Мариуполе усилены меры безопасности накануне футбольного матча
12.08 в 07:46
В Мариуполе произошел пожар в балке
11.08 в 20:55
В Мариуполе вода заливает проспект Металлургов
11.08 в 20:35