На побережье Мариуполя появился "Пирс мечты". В Мариуполе благоустроили курортную зону на центральном городском пляже. Инициативная группа Ирины Хотнянской реализовала проект DreamПирс, победивший на конкурсе Метинвеста "Город нашими руками".

На ремонт одного из бетонных сооружений береговой линии, на котором установили лавочки, высокий стол и стулья , сидя на которых можно любоваться морским пейзажем, было потрачено 99100 гривен. Над пирсом установлен тент из белых досок. Для безопасности посетителей пирс имеет боковые ограждения, для соблюдения чистоты установлены две урны.