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В Мариуполе на пожаре погиб 74-летний мужчина

3.08 в 09:47

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера, 2 августа, на улице Миргородской в Кальмиусском районе горел частный жилой дом.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, возгорание тушили 17 пожарных. В задымленном помещении нашли тело 74-летнего мужчины, который погиб в результате пожара.

Сейчас причину возгорания выясняют специалисты.

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2017-08-03 09:47:00
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