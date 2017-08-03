В Мариуполе на пожаре погиб 74-летний мужчина
3.08 в 09:47
Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера, 2 августа, на улице Миргородской в Кальмиусском районе горел частный жилой дом.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, возгорание тушили 17 пожарных. В задымленном помещении нашли тело 74-летнего мужчины, который погиб в результате пожара.
Сейчас причину возгорания выясняют специалисты.
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2017-08-03 09:47:00
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3.08 в 10:21