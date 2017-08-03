В Мариуполе на пожаре погиб 74-летний мужчина

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера, 2 августа, на улице Миргородской в Кальмиусском районе горел частный жилой дом.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, возгорание тушили 17 пожарных. В задымленном помещении нашли тело 74-летнего мужчины, который погиб в результате пожара.

Сейчас причину возгорания выясняют специалисты.