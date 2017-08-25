В Мариуполе на скорую руку «вылечили» «прекрасную жизнь»

На проспекте Нахимова наспех отремонтировали сломанный вандалами забор, закрывающий сгоревшие заброшенные домостроения. Напомним, что на данном заборе располагается панно "Жизнь прекрасна", выполненное мариупольскими активистами по детскому рисунку. После его повреждения горожане начали использовать образовавшуюся в ограждении щель в качестве мусорника.

Плиту, лопнувшую под ударами вандалов, коммунальщики доломали и бросили у образовавшейся стихийной свалки на территории заброшенного домовладения. Две верхние плиты забора при этом просели, и композиция панно "Счастливая жизнь" претерпела изменение. В верхний ярус забора была установлена бетонная секция.