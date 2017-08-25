В Мариуполе на СРЗ горит судно

Сегодня в Мариуполе на территории судоремонтного завода (СРЗ) произошел пожар. Загорелось одно из суден, которое прибыло сюда на ремонт.

В данный момент привлечены все необходимые внутренние и мариупольские службы быстрого реагирования, чтобы локализовать пожар.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, возгорание произошло на 4 причале СРЗ в носовой части корабля.