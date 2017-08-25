В Мариуполе на СРЗ горит судно
25.08 в 11:29
Сегодня в Мариуполе на территории судоремонтного завода (СРЗ) произошел пожар. Загорелось одно из суден, которое прибыло сюда на ремонт.
В данный момент привлечены все необходимые внутренние и мариупольские службы быстрого реагирования, чтобы локализовать пожар.
По предварительным данным, в результате никто не пострадал.
Как удалось выяснить нашему корреспонденту, возгорание произошло на 4 причале СРЗ в носовой части корабля.
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2017-08-25 11:29:00
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