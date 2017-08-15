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В Мариуполе на улицах по ночам не горят фонари

15.08 в 20:56

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обращаются местные жители, которые жалуются на отсутствие освещения на ночных улицах города.

По словам мариупольцев, фонари не работают уже на протяжении трех дней, причем даже на центральных проспектах и улицах.

К слову, ранее городской голова Вадим Бойченко заявлял о том, что освещение на ночных улицах Мариуполя будет работать постоянно, несмотря на большие затраты, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. С чем связано нынешнее отключение – с экономией или аварией – мы будем выяснять.

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2017-08-15 20:56:00
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