В Мариуполе на выходных усилят патрулирование и полиция продолжит отработку «Мигрант»
28.10 в 12:29
На усиленное патрулирование Мариуполя вышли дополнительные силы полиции. В течение выходных охрану общественного порядка будут обеспечивать около 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.
Кроме того, правоохранители продолжат отработку «Мигрант», которая стартовала в области. Мероприятия направлены на предотвращение нелегальной миграции, а также на выявление иностранцев и лиц без гражданства, которые могут совершать преступления на территории региона.
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2017-10-28 12:29:00
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