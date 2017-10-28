Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе на выходных усилят патрулирование и полиция продолжит отработку «Мигрант»

28.10 в 12:29

На усиленное патрулирование Мариуполя вышли дополнительные силы полиции. В течение выходных охрану общественного порядка будут обеспечивать около 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Кроме того, правоохранители продолжат отработку «Мигрант», которая стартовала в области. Мероприятия направлены на предотвращение нелегальной миграции, а также на выявление иностранцев и лиц без гражданства, которые могут совершать преступления на территории региона.

/uploads/news/964x620/JTg60vjB.JPG
/uploads/news/964x620/WrbB34aU.JPG
/uploads/news/964x620/k3c092zT.JPG
/uploads/news/964x620/sw5xWfb4.JPG
/uploads/news/964x620/j1YPkNCk.JPG
2017-10-28 12:29:00
Важные новости
В Мариуполе прошел аукцион произведений искусства для помощи пострадавшей художнице
28.10 в 14:40
Горячую воду жителям Мариуполя включат позже, чем дали отопление
28.10 в 14:22
Лента новостей
В Мариуполе прошел аукцион произведений искусства для помощи пострадавшей художнице
28.10 в 14:40
Горячую воду жителям Мариуполя включат позже, чем дали отопление
28.10 в 14:22
В Мариуполе состоялась премьера детского мюзикла «Мохнатые истории»
28.10 в 13:52
В Мариуполе на выходных усилят патрулирование и полиция продолжит отработку «Мигрант»
28.10 в 12:29
В Минэнерго заверили, что запасов угля достаточно, чтобы обеспечить тепло в каждом доме
28.10 в 12:09
Жилые кварталы Марьинки оказались под огнем: пострадали дома жителей, ударная волна оглушила пенсионеров
28.10 в 11:50
«Укрзализныця» готовит новый поезд в направлении Мариуполя
28.10 в 11:29
На Донетчине мужчина подорвал гранату возле кафе, есть раненые
28.10 в 10:58