В Мариуполе на выходных усилят патрулирование и полиция продолжит отработку «Мигрант»

На усиленное патрулирование Мариуполя вышли дополнительные силы полиции. В течение выходных охрану общественного порядка будут обеспечивать около 300 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Кроме того, правоохранители продолжат отработку «Мигрант», которая стартовала в области. Мероприятия направлены на предотвращение нелегальной миграции, а также на выявление иностранцев и лиц без гражданства, которые могут совершать преступления на территории региона.