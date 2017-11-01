В Мариуполе наблюдается серьезная нехватка водителей коммунального транспорта
В Мариуполе продолжают развивать работу коммунального транспорта. За минувший год было закуплено внушительное количество техники в МТТУ, а также выполнен ремонт имеющихся автобусов, троллейбусов и трамваев по новой методике.
Работает Департамент транспорта и связи и с решением сложностей в транспортном сообщении с некоторыми отдаленными кварталами.
Однако, кроме всего прочего, в МТТУ существует дефицит кадров. А именно, наблюдается большая нехватка водителей муниципального транспорта. Об этом рассказал директор Департамента транспорта и связи Василий Клат.
Для решения этого вопроса, по его мнению, необходима совместная работа с городской властью.
«Рассчитываем на поддержку депутатского корпуса, ведь наша общая цель – достойные условия труда для квалифицированных специалистов, чтобы остановить и предотвратить отток кадров», ‒ сказал он.