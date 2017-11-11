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В Мариуполе начала работу «Школа КСН»

11.11 в 15:03

В Мариуполе на базе районных администраций начали работать своеобразные школы для представителей КСН, где жильцы смогут получить новые знания и уточнить любые вопросы у чиновников. Вчера в Центральной райадминистрации прошло первое занятие на тему «Взаимодействие структурных подразделений в районе», сообщает пресс-служба горсовета.

Представители КСН встретились с представителями УСЗН, Центра предоставления административных услуг и пенсионного фонда. «Все вопросы, которые мы решаем вместе с жителями, являются правовыми. Для того, чтобы правильно дать ту или иную справку, информацию человеку, нужны юридические знания. Наша должность – выборная, не у всех есть соответствующее образование. В школе КСН должно пройти обучение 128 человек – председатели и секретари комитетов», - рассказала председатель комитета "Слободка-Гавань" Елизавета Коновчук.

Подобные встречи будут проходить каждую неделю.

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2017-11-11 15:03:00
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