В Мариуполе начало работу социальное такси для людей с инвалидностью

Мэр Мариуполя назвал уникальным проектом для Украины появление в городе социального такси. Вадим Бойченко вчера на заседании исполкома заявил, что принято решение о предоставлении услуги перевозки людям, имеющим инвалидность, для посещения моря, медучереждений и других поездок.

В настоящее время разрабатывается регламент, составляется список мариупольцев, которые смогут воспользоваться услугой социального такси.

Автомобиль RENAULT Master стоимостью 1495000 будет передан с баланса МТТУ на баланс Мариупольского центра социальных служб. Решение о передаче машины утвердили члены исполкома.