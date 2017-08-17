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В Мариуполе начало работу социальное такси для людей с инвалидностью

17.08 в 11:47

Мэр Мариуполя назвал уникальным проектом для Украины появление в городе социального такси. Вадим Бойченко вчера на заседании исполкома заявил, что принято решение о предоставлении услуги перевозки людям, имеющим инвалидность, для посещения моря, медучереждений и других поездок.

В настоящее время разрабатывается регламент, составляется список мариупольцев, которые смогут воспользоваться услугой социального такси.

Автомобиль RENAULT Master стоимостью 1495000 будет передан с баланса МТТУ на баланс Мариупольского центра социальных служб. Решение о передаче машины утвердили члены исполкома.

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2017-08-17 11:47:00
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