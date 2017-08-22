Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе начата добыча золота

22.08 в 17:35

На побережье Мариуполя начался новый сезон золотоискателей. Приближающееся завершение пляжного сезона ознаменовалось новой волной прочёсывания дна моря в поисках украшений, потерянных отдыхающими во время купания."Кладоискатели" используют специальное оборудование - металлодетектор с наушниками и емкость для промывания ила.

/uploads/news/964x620/e3xo1mZr.JPG
/uploads/news/964x620/hoUIIyYG.JPG
/uploads/news/964x620/HjoqhaGF.JPG
/uploads/news/964x620/XLkQDBdy.JPG
2017-08-22 17:35:00
Важные новости
В Мариуполе появился нудистский пляж
22.08 в 18:12
В мариупольской больнице пациентка покончила жизнь самоубийством
22.08 в 16:31
Лента новостей
В Мариуполе появился нудистский пляж
22.08 в 18:12
В Мариуполе начата добыча золота
22.08 в 17:35
В мариупольской больнице пациентка покончила жизнь самоубийством
22.08 в 16:31
Россия еще на месяц закрывает Керченский пролив. Мариупольский порт потеряет судна океанских классов
22.08 в 16:07
В Мариуполе маршрутка столкнулась с иномаркой и снесла ограждение
22.08 в 15:24
В Мариуполе откроют памятник погибшим за Украину
22.08 в 15:01
В следующем году украинским учителям на 25% поднимут зарплаты – Гройсман
22.08 в 14:49
После посещения элитного кафе в Мариуполе трое человек заболели сальмонеллезом
22.08 в 14:24