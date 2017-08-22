В Мариуполе начата добыча золота
22.08 в 17:35
На побережье Мариуполя начался новый сезон золотоискателей. Приближающееся завершение пляжного сезона ознаменовалось новой волной прочёсывания дна моря в поисках украшений, потерянных отдыхающими во время купания."Кладоискатели" используют специальное оборудование - металлодетектор с наушниками и емкость для промывания ила.
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2017-08-22 17:35:00
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22.08 в 18:12