В Мариуполе над футбольным полем нависли аварийные деревья

Жильцы сразу нескольких домов по проспекту Металлургов обратились за помощью к депутатам, чтобы те посодействовали в решении проблемы аварийных деревьев.

Так, высокие деревья нависают над футбольным полем в районе домов №81, 83, 85. В любой момент они могут рухнуть на стадион, где соревнуются и дети, и взрослые, сообщает пресс-служба горсовета.

Депутат Инна Нефедова обратилась к коммунальщикам, которые пообещали в ближайшее время спилить опасные ветки.