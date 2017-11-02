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В Мариуполе над футбольным полем нависли аварийные деревья

2.11 в 15:50

Жильцы сразу нескольких домов по проспекту Металлургов обратились за помощью к депутатам, чтобы те посодействовали в решении проблемы аварийных деревьев.

Так, высокие деревья нависают над футбольным полем в районе домов №81, 83, 85. В любой момент они могут рухнуть на стадион, где соревнуются и дети, и взрослые, сообщает пресс-служба горсовета.

Депутат Инна Нефедова обратилась к коммунальщикам, которые пообещали в ближайшее время спилить опасные ветки.

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2017-11-02 15:50:00
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